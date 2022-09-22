США не визнають жодні так звані референдуми, які москва збирається провести на окупованих територіях. А ще - запровадять жорсткі санкції у разі, якщо кремль таки спробує приєднати до рф окуповані українські території. Про це заявила в інтерв'ю нашому спецкору у Сполучених штатах Дмитру Анопченку офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан.

Речниця відомства говорила російською, щоб її без перекладу розуміли росіяни. Адже вони мають отримувати інформацію із перших вуст, про те, якою для них є ціна розв'язаної війни. Отже, якою є офіційна позиція американського Держдепартаменту? Подивіться.

У Нью-Йорку, під час Генеральної асамблеї, реакція на рішення росії щодо проведення псевдореферендумів стала темою, яка звучить на всіх рівнях. Часто інші країни вибудовують свою політику, орієнтуючись на позицію Сполучених штатів. Тому так важливо було її почути.

Андреа Калан, офіційна представниця Держдепу США:

США не будут признавать такие так называемые референдумы, если они будут проведены. Потому что это попытка россии легитимизировать свое вторжение и сказать, что это часть россии. Если россия проведет такие фиктивные референдумы и аннексирует часть Украины, США будут считать, что это Украина; также как Крым - это Украина, Донецк - это Украина, Луганск - это Украина; и мы не будем признавать результаты.

Якщо москва таки доведе цей процес до кінця - то ціна буде великою, - кажуть у штатах. Варто чекати й посилення тиску, і нових санкцій.

Андреа Калан, офіційна представниця Держдепу США:

США вместе с нашими партнерами будут работать, чтобы укрепить меры, которые мы принимаем, чтобы россия поменяла свое поведение. Это могут быть санкции, мы будем продолжать оказывать помощь Украине - оборонительную, гуманитарную, экономическую помощь. И будем оказывать максимальное давление на россию, чтобы путин поменял свое решение вторгаться в Украину. То, что нам нужно делать сейчас, - это положить конец этой войне, говорить на языке дипломатии, потому что только дипломатическим путем можно решить эту ситуацию. Но то, что мы видим от путина, то что мы видели, когда он выступил со своей речью, - он говорит на языке агрессии. И мы будем максимально делать все возможное, чтобы менять это.

У Держдепі кажуть - рано чи пізно Україні доведеться провести переговори із москвою. Будь-які війни мають закінчуватися розмовою про умови перемир'я. І зараз Штати допомагають Києву отримати під час цих майбутніх перемов найсильнішу позицію.

Андреа Калан, офіційна представниця Держдепу США:

Только дипломатическим путем. Это единственная возможность действительно положить конец этой войне. Но как говорил тот же Нед Прайс, пока мы не видим что россия готова к этому, они далеко к этому не готовы! Так что мы будем оказывать Украине помощь, чтобы Украина могла занять самую сильную позицию на поле боя. Чтобы потом - когда наступит время садиться за столом дипломатии, - Украина занимала самые сильные позиции.

У Держдепі запевняють: на Україну не тиснутимуть щодо того, коли та на яких умовах закінчувати війну…

Это решение Украины, решение избранного президента Украины, президента Зеленского, как и когда положить конец этой войне.

Водночас американська адміністрація вважає неймовірно важливим не допустити ядерної війни. В якій не буває переможців. Саме про це Джо Байден говорив, тут, у Нью-Йорку, звертаючись до світових лідерів.

Андреа Калан, офіційна представниця Держдепу США:

Как сказал президент Байден, когда он выступал перед Генеральной ассамблеей - ядерная война не должна произойти и не может быть выиграна! И россия, как ядерная страна, должна соблюдать международные нормы и не применять ядерное оружие. (…) вместе мы сильнее и именно из-за этого очень важно, что президент Байден приехал сюда, в Нью-Йорк, и что мы можем иметь эти серьезные разговоры, переговоры с нашими партнерами. Чтобы оказать максимальное давление.

А головне, що ми почули - в американській адміністрації спростовують розмови про начебто "втому від України", і "неготовність" підтримувати, якщо війна затягнеться. І моя співрозмовниця - від імені Держдепу США - каже про це дуже чітко.

Андреа Калан, офіційна представниця Держдепу США: