Впродовж останніх двох тижнів стрімко зростає кількість енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС), які перебувають на аварійних ремонтах. Про це повідомляє "Укренерго".

Подібна тенденція спостерігалася і під час попереднього опалювального сезону. Однак зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі і більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року (20 енергоблоків у листопаді 2021 року - ред.). Водночас кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива наразі зменшилася.

В "Укренерго" повідомляють, що в енергосистемі України розпочалося сезонне збільшення споживання електроенергії. Незважаючи на відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи.

Компанія закликає зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми в цей період.

"Укренерго" як оператор системи передачі наголошує, що для успішного проходження опалювального сезону - 2022/2023 генеруючі компанії мають забезпечувати безперебійну роботу теплової генерації. Їм потрібно зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими.

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко попереджав, що опалювальний сезон цього року почнеться пізніше, ніж звичайно, і закінчиться раніше.