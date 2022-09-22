Енергоблоки ТЕС масово зупиняються на аварійний ремонт - "Укренерго" [ Редагувати ]
Впродовж останніх двох тижнів стрімко зростає кількість енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС), які перебувають на аварійних ремонтах. Про це повідомляє "Укренерго".
Подібна тенденція спостерігалася і під час попереднього опалювального сезону. Однак зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі і більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року (20 енергоблоків у листопаді 2021 року - ред.). Водночас кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива наразі зменшилася.
В "Укренерго" повідомляють, що в енергосистемі України розпочалося сезонне збільшення споживання електроенергії. Незважаючи на відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи.
Компанія закликає зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми в цей період.
"Укренерго" як оператор системи передачі наголошує, що для успішного проходження опалювального сезону - 2022/2023 генеруючі компанії мають забезпечувати безперебійну роботу теплової генерації. Їм потрібно зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими.
Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко попереджав, що опалювальний сезон цього року почнеться пізніше, ніж звичайно, і закінчиться раніше.
по темі
Енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо українці взимку масово ввімкнуть електрообігрівачі. Про це заявив в інтерв'ю голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Болгарія та Азербайджан домовилися про обмін електроенергії на газ. Про це повідомив міністр економіки та промисловості Нікола Стоянов. На переговорах у Баку сторони обговорювали запуск з 1 жовтня інтерконектора Греція-Болгарія (IGB) та розширення Південного газового коридору
Вже понад 15 років Віктор не платить за підігрів "вулиці". Але цей опалювальний сезон в Ужгороді став справжнім викликом. Бо всім цим котлам, конвекторам, колонкам потрібен газ і багато!
Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" 16 вересня припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, який обіймає цю посаду з 2019 року
Російські окупанти завдали ракетного удару по трансформаторній підстанції у Запоріжжі. Внаслідок удару було частково знеструмлено один із районів міста. Під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури - вибито шибки.