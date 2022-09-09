Зима близько. До старту опалювального сезону залишився місяць. В уряді акцентують увагу на закачуванні газу та закупівлі вугілля, місцева влада закликає економити, а люди... Масово скуповують обігрівачі та ковдри з підігрівом.

Утім, чи допоможе це? Чи вистачить кіловатт на нас усіх? І скільки газу потрібно Україні, аби в домівках було тепло? Богдан Вербицький - про все детально.

Опалювальний сезон - на старт!

Це не локально будинку стосується, це взагалі ситуації в країні стосується.

Бо ця зима - один із ключових викликів.

Ну щоб зимою ніхто не замерз. От так. Прямо кажучи.

І не замерзне той, у кого... ресурсів більше!

Питання енергетичного сектору та підготовки до опалювального сезону зараз ключовий пріоритет урядової команди.

Чи вдасться його вирішити? Як зимуватимуть ті міста, які не постраждали від бойових дій? Ми провели інспекцію квартир на заході країни...

Це є в нас 2-контурний газовий котел.

І спустилися у підвали столиці!

Это все поступает вот в такой модуль.

Аби дізнатися - які вони "теплі перспективи" сезону 22-23? І наскільки готовий... Ваш будинок?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Звичайна квартира в "спальнику столиці". Загалом, таких подібних помешкань тут 25 поверхів. 216 квартир.

Система опалення - централізована. Тобто, ось такі батареї. І температуру регулювати можна. Але, чи зможу я цієї зими регулювати її взагалі? Невідомо.

Тому, вирішив підстрахуватися. Придбав ось такий обігрівач. Дві штуки. Ну і - бойлер. Для підігріву води. Але є одне але... Так. Електроенергія. Без неї все це працювати не буде.

Але, про все по черзі. Одразу про головне - тарифи для населення зростати не будуть. Діє мораторій. А як щодо наявності тепла?

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Ми дійсно не знаємо, як стабільно будуть йти постачання газу - основного ресурсу, яким опалюються більшість українців. Нам в умовах строгого процесу, або відсутності активних бойових дій, відсутності бойових ударів, от уявімо собі, нам вистачить і 13 млрд кубометрів. З головою, з запасом.

А чи є де взяти ці 13 мільярдів? Росія зупинила транзит газу до Європи. І, як наслідок, у Старому Світі небачений досі дефіцит палива. Тоді питання: а що ж ми робити будемо?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми ведемо переговори з нашими партнерами щодо додаткових коштів для закупівлі блакитного палива. Вийшли на показник 13 мільярдів кубічних метрів у наших підземних сховищах. За останній місяць було закачано більше одного мільярда кубічних метрів.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Якщо зважити на те, скільки газу зараз споживається, наскільки скоротилось споживання в наслідок війни, то цього газу вистачить аби забезпечити усіх споживачів.

І це не враховуючи газ власного видобутку. Головна "ставка" цієї зими - саме на нього.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

А якщо цих територій будуть стосуватися якісь військові дії й вони не зможуть далі видобувати газ, там припиниться видобуток? Тобто є два ризики: якщо ми закачаємо мало газу в підземні сховища й от ризик того, що може зменшитися видобуток газу.

І ці ризики враховують. У столиці більшість ТЕЦ і ТЕС працюють саме на газі. І для них уже купують "ресурсну" альтернативу.

Петро Пантєлеєв, заступник голови КМДА:

Ми вже закупили його на 220 мільйонів гривень. Але, це не фінал. І зараз прийнято рішення для закупівлі додаткових обсягів мазуту для наших ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6.

Утім, це скоріше, "про всяк випадок". Та й така альтернатива підходить не всім. Що робити будинкам, де приватні газові котельні?

Петро Пантєлеєв, заступник голови КМДА:

Зазвичай накопичувалися борги за опалювальний сезон і потім виникала проблема з погашенням. І, відповідно, не було номінації так званої, або дозволу на те, щоб підключити газ. З цим питанням також є позитив. Оскільки нещодавно був прийнятий закон про мораторій на тарифи.

Головне питання для приватних газових котелень - наявність дешевого газу. Він завжди був у дефіциті, а зараз з початком війни й поготів.

Юлія Бородіна, керуюча ОСББ:

Якщо минулого року комерція просто відмовлялася опалюватися за такими цінами, то я так розумію, що цього року зі зменшенням лімітів і всіх інших питань, то я розумію, що, мабуть, і населення буде або купувати газ в три дорога, або економити, економити, економити.

Віктор Креденцар, житель м. Ужгород:

Це є в нас 2-контурний газовий котел, тут ми маємо можливість регулювати напругу, температуру як гарячого водопостачання, так і системи опалення.

Пан Віктор теж старається економити. У чоловіка у квартирі - газовий котел. Тож, скільки коштує взимку грітися?

Віктор Креденцар, житель Ужгорода:

В літній період воно зазвичай до 30 кубів, зимою до 200, плюс зимою в середньому до двох тисяч.

І це за двокімнатну. І тут, в Ужгороді, тепер майже в усіх такі квартири, з автономним опаленням, як у Віктора. Ця котельня була одна з найбільших - гріла пів міста. Віктор пригадує 2006 рік. Саме тоді й придбав ось цей котел.

Віктор Креденцар, житель Ужгорода:

Було проблеми з водою, в літній період її практично ніколи не було, зимою могла бути, могла не бути. Опалення зимою було достатнє, були навіть такі періоди, що ми зимою чи в осінній період спокійно могли собі дозволити лишити й на ніч відкрите вікно, оскільки перекрити систему батарей не можливо було, то приходилося виходити з тої ситуації як є, гріти повітря.

І така розкіш коштувала чимало. Вже понад 15 років Віктор не платить за підігрів "вулиці". Але цей опалювальний сезон в Ужгороді став справжнім викликом. Бо всім цим котлам, конвекторам, колонкам потрібен газ і багато!

Прийдеться подумати над тим, що придбати електричний чи камін, чи калорифер.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Перше, що потрібно робити - це забезпечити теплову ізоляцію усіх приміщень. Особливо житлових. Зменшити витрати теплоти в навколишнє середовище. І друге - це забезпечити себе резервним джерелом догрівання.

Але... з ним (із джерелом) можуть виникнути проблеми:

Петро Пантєлеєв, заступник голови КМДА:

Особливу увагу ми приділяємо підготовці електричних мереж. Тобто це і розподільчі підстанції, і трансформаторні підстанції, і звичайно - це обладнання в будинках. Оскільки, можемо прогнозувати велике навантаження взимку на електромережі.

Юлія Бородіна, керуюча в ОСББ:

Всі морально готові до того, що така ситуація буде. Всі розуміють, що температура буде набагато нижче. Утеплюють будинки, займаються дверми, вікнами. Готують мережі, будуть перевантажені технічно. Тому що всі розуміють, що купують якісь там обігрівачі. Всі розуміють, що люди готуються. Ніхто не хоче замерзати.

Юлія - керуюча одразу в кількох ОСББ. Електрична проводка в них - головний виклик цієї зими. Аби витримала обігрівачі в усіх квартирах. Тому в будинках перевіряють щитові.

Даний щит відповідає за пожежну систему. Він має певні елементи захисту і ці елементи передбачають, що коли виникає підвищення навантаження на кабельні лінії, то автоматика вимикає кабельні лінії.

А чи буде світло взагалі? Минулої ж зими, наприклад, Україна імпортувала електроенергію. І не мало.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Ми сьогодні маємо більш ніж достатній запас ось цього профіциту електроенергії. І можемо навіть її експортувати. Але, ми не знаємо, яка буде зима. Не в частині як холодно буде, а як себе стабільно будуть вести блоки атомних електростанцій.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Оскільки атомні блоки забезпечують живлення великих підприємств, промислових. То зараз ми маємо ситуацію, коли вони вимушено виводяться в резерв через те, що зараз немає потреби в такій кількості електричної енергії.

Тому і без Запорізької АЕС електроенергії країні має вистачити. Головне, аби ракетних ударів по інфраструктурі не було.