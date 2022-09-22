Рішення ФРС США про чергове підвищення ключової ставки на 0,75% призвело до суттєвого зміцнення американського долара. Одразу кілька валют оновили рекордно низькі курси щодо долара.

Так, курс індійської рупії до долара 22 вересня впав до нового рекордно низького рівня - 80,5 рупії за долар. Днем раніше долар коштував 79,98 рупії. Турецька ліра також оновила рекордно низький курс - 22 вересня долар коштує 18,37 ліри. Курс євро до долара виявився найнижчим за 20 років - $0,98 за євро.

У таких умовах багато Центробанків вжили заходів для підтримки національних валют.

Резервний банк Індії вже кілька місяців активно здійснює валютні інтервенції, аби підтримати курс рупії. Лише у липні він випустив на ринок $19 млрд зі своїх резервів, щоб утримати курс на рівні близько 80 рупій за долар.

У четвер першу з 1998 року валютну інтервенцію провів також Банк Японії, хоча рішення ФРС не вплинуло на курс єни. Після цієї валютної інтервенції курс єни до долара зріс на 2% - до 141,1 єни за долар.

Нагадаємо, у Нацбанку зробили заяву про курс гривні. 21 вересня почала стрімко дешевшати через новини про мобілізацію в росії.