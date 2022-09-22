Американський долар стрімко дорожчає проти світових валют [ Редагувати ]
Рішення ФРС США про чергове підвищення ключової ставки на 0,75% призвело до суттєвого зміцнення американського долара. Одразу кілька валют оновили рекордно низькі курси щодо долара.
Так, курс індійської рупії до долара 22 вересня впав до нового рекордно низького рівня - 80,5 рупії за долар. Днем раніше долар коштував 79,98 рупії. Турецька ліра також оновила рекордно низький курс - 22 вересня долар коштує 18,37 ліри. Курс євро до долара виявився найнижчим за 20 років - $0,98 за євро.
У таких умовах багато Центробанків вжили заходів для підтримки національних валют.
Резервний банк Індії вже кілька місяців активно здійснює валютні інтервенції, аби підтримати курс рупії. Лише у липні він випустив на ринок $19 млрд зі своїх резервів, щоб утримати курс на рівні близько 80 рупій за долар.
У четвер першу з 1998 року валютну інтервенцію провів також Банк Японії, хоча рішення ФРС не вплинуло на курс єни. Після цієї валютної інтервенції курс єни до долара зріс на 2% - до 141,1 єни за долар.
Нагадаємо, у Нацбанку зробили заяву про курс гривні. 21 вересня почала стрімко дешевшати через новини про мобілізацію в росії.
по темі
Курс долара та євро в Україні наступного року залежатиме від стану української економіки в умовах війни, а також експорту агропродукції та металопродукції, а також ІТ-сектору. Якщо українська влада зробить кроки по всім цим напрямам, "тоді матимемо великий плюс". А якщо ні, то цифри, коли долар коштуватиме 48 грн, а євро 50 - цілком реальні
Найближчим часом курс долара до гривні не змінюватиметься, оскільки ситуація на валютному ринку стабільна. Про це на брифінгу заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман. Банкір уточнив, що на курс гривні позитивно впливає стабілізація резервів НБУ та їх збільшення. Лише за місяць Україна отримала $4,8 млрд допомоги
42 гривні за долар. Такий середньорічний курс прогнозує Кабмін у проекті державного бюджету на 2023 рік. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюється - 6700 та 2589 гривень. Середня зарплатня - 18500 грн
Курс євро виріс до тритижневого максимуму відносно американського долара. Європейська валюта підскочила на 1,2% після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Це дало інвесторам надію на те, що Україна може закінчити війну, яка призвела до енергетичної кризи та стрімкого зростання цін у Європі
У середу, 21 вересня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу зріс