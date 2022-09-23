В Ізюмі закінчили ексгумацію з братської могили: підняли 436 тіл (фото) [ Редагувати ]
23 вересня у звільненому Ізюмі на Харківщині завершили ексгумацію вбитих окупантами з масового поховання. Загалом підняли 436 тіл. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Усього ексгумовано 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.
Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл - цивільні, 21 - військові.
З землі підняли 427 тіл загиблих, з них 202 - це тіла жінок, 189 - тіла чоловік, 5 - дітей, повідомив на брифінгу перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв.
Зокрема у братській могилі в Ізюмі виявили 21 тіло українських військовослужбовців, більшість з них мають ознаки насильницької смерті.
Очільник Харківщини повідомив, що таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі. Є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування.
Журналісти "Інтера" побували у звільненому Ізюму. Репортаж про те, як ізюмці рятувалися від обстрілів та голодної смерті можна подивитися тут.
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