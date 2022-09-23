23 вересня у звільненому Ізюмі на Харківщині завершили ексгумацію вбитих окупантами з масового поховання. Загалом підняли 436 тіл. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усього ексгумовано 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.



Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл - цивільні, 21 - військові.

З землі підняли 427 тіл загиблих, з них 202 - це тіла жінок, 189 - тіла чоловік, 5 - дітей, повідомив на брифінгу перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв.

Зокрема у братській могилі в Ізюмі виявили 21 тіло українських військовослужбовців, більшість з них мають ознаки насильницької смерті.

Очільник Харківщини повідомив, що таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі. Є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування.

Журналісти "Інтера" побували у звільненому Ізюму. Репортаж про те, як ізюмці рятувалися від обстрілів та голодної смерті можна подивитися тут.