Процедура проведення цих референдумів - це повна зневага до закону.

На тимчасово окупованих територіях в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях відсьогодні стартувало шоу під назвою "Псевдореферендум". Триватиме все це незаконне ганебне дійство до 27 вересня.

Відбувається все традиційно для росії: в режимі терору і тотальної брехні. Люди голосують буквально під дулами автоматів. З юридичної та процедурної точки зору цей фейковий референдум не витримує жодної критики.

Та зрештою, в кремлі й мети не було проводити легітимне волевиявлення. Все це потрібно, аби показати своїм зазомбованим громадянам та шантажувати світ. Як саме? Богдан Вербицький про все розкаже.

21 лютого 2022. Радбез росії. Головна тема - визнання квазі-республік ДНР та ЛНР. Але... все пішло трохи не за "сценарієм" і очільник зовнішньої розвідки - Сергій Наришкін ще тоді всі карти розкрив: головна мета - анексія територій. І на початку цього тижня кремль приступив до їх "оформлення".

А ще - Запорізька, Донецька і Луганська. Тобто, всі тимчасово окуповані росією області України. Про референдуми гауляйтери заявили ледь не одночасно.

Євген Балицький, гауляйтер Запорізької області:

Это воля жителей Запорожской области и никто не вправе помешать нам реализовать наше право на самоопределение.

Але чи можна це називати саме "волевиявленням"?

Ольга Айвазовська, координаторка виборчих і політичних програм Громадянської мережі "Опора":

Те, що робить російська федерація - не є референдумним процесом. Це - псевдо-піар подія, яка має тільки одну мету: інформувати внутрішню аудиторію і аргументувати: чому анексія відбувається, за якою процедурою.

А процедура проведення цих референдумів - це повна зневага до закону. Навіть дітей - зганяють:

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Керівники окупаційної адміністрацїі планують задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років. За рахунок малолітніх виборців окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу голосів для легитимізації фейкового плебісциту.

І до цього шоу колаборанти - "готові".

Євген Балицький, гауляйтер Запорізької області:

Технически - мы готовы. Безопасность изберательных участков обеспечена.

Звісно, "безпечно". Особливо, якщо врахувати, що йти нікуди не треба! В Мелітополі, приміром, по квартирах ходять.

Сейчас уже пошли по адресам, которые закреплены за ними. И будут проводить адресное голосование.

Чи відчинить хтось двері цьому "мелітопольскому" рембо з дільниці - невідомо. А звідки в нього дані?

Ольга Айвазовська, координаторка виборчих і політичних програм Громадянської мережі "Опора"

В них збирались персональні дані для формування списків виборців. Відбувався в межах адміністративних заходів перепис населення, громадян, які ще присутні на тимчасово-окупованих територіях. І це - найбільш небезпечно.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Встановлено особи більше однієї тисячі силовиків, яких планують залучити до охорони заходів псевдо-голосування. Серед них підрозділи росгвардії, воєнндї поліції збройних сил рф. Також Служба Безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності.

А як загалом організація?

Хотим быстрее вернуться домой, чтобы нас забрала россия под своё крылышко. Да, ребята. Жирным ставлю - да.

Ось так - папкою прикрився - і... нормально. Ніхто нічого навіть не дізнався. А можна просто на вулиці галочку поставити. Головне - зустріти бабусю з урною!

Це - російський пропагандист Пегов. Голосує за паспортом ДНР (хоча громадянин росії). І голосувати можна ще й за російським. А якщо хтось забув про так званий референдум? Їм - нагадають.

До речі. Преса. Її справді багато. І вся вона, звісно що, з росії.

Ольга Айвазовська, координаторка виборчих і політичних програм Громадянської мережі "Опора":

Важлива лише картинка для тих, чи інших засобів масової інформації, тому що жодної явки там бути не може апріорі. Тому що ми розуміємо, скільки громадян виїхало з непідконтрольної сьогодні.

Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього:

Явка буде десь не менше 80 відсотків. Ну стопудово. В кращих традиціях виборів в російській федерації. Ну можете взяти по аналогії з Кримом і там будуть приблизно такі ж цифри.

І річ не тільки в цифрах. А й в технології загалом. Кримський сценарій (тобто референдум, а потім анексія) - головний задум бункерного. Це й самі колаборанти визнають.

Володимир Сальдо, гауляйтер Херсонської області:

По результатам референдума, я лично обращусь к Президенту Росийской Федерации - Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он юридически был утверждён.

володимир путін, президент російської федерації:

Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять сувенитет.

Для чого? Насамперед, це такий собі політичний щит проти контрнаступу. Мовляв, тепер, якщо ЗСУ воюватимуть у цих областях, то це вже - напад на росію. У кремлі вже почали качати ядерний шантаж:

Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього:

Їм буде здаватися, що коли вони включать ці території до російської федерації, ядерна парасолька, сили ядерного стримування РФ розгортають свої ракети в цьому напрямку і у випадку, якщо Україна буде йти, то вона буде застосвувати ядерну зброю.

Ще одна мета анексії - мобілізація чоловіків з окупованихх територій:

Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього:

Так вони вже йдуть. Всі, хто взяли російські паспорти, вони вже пішли. Буде примусова заміна українських паспортів, без цього ніяк. Примусово будуть ловити їх в магазинах, адміністраціях, школах. А потім вже підуть на війну, звичайно.

Це навіть самі гауляйтери підтверджують:

Євген Балицький, гауляйтер Запорізької області:

Пришло время решительно действовать и внести свой вклад в общую победу. Мы готовы с оружием в руках защищать своё будущее.

Чи готовий Балицький особисто захищати Запорізьку область - навряд. Через старанну роботу партизанів колаборанти на вулиці з'являються рідко і тільки з охороною.

А як на цей парад псевдореферндумів світ відреагував? І лідери ЄС, і НАТО в один голос заявили: це - ніщо інше як спроба путіна залякати і Україну, і світ. Але - не вдасться.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вдячний кожному в світі, хто нас підтримав. Хто чітко засудив чергову російську брехню. Вдячний президенту Байдену та всім американським друзям, президенту Макрону, канцлеру Шольцу, президенту Фінляндії і всім нашим польським братам, державам Балтії, пану Боррелю. Урсулі Фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, ОБСЄ. Усім-усім європейцям.

Старий Світ навіть насміхається з путіна. Ось приміром, ефір голандського вечірнього розважального шоу. Росіянам пропонують сходити на референдум та... приєднатися до Голландії!

Дорогие жители России! Это время настало! С 23 по 27 сентября мы проводим референдум в котором вы можете проголосовать за присоединение к Голландии. Ну вы же этого хотите! Перестаньте слушать ложь путина! Он скрывает от вас, что истоически россия принадлежит к Нидерландам.

І ось такий тролінг - це єдине "визнання" цих псевдореферендумів від цивілізованого світу, на яке може сподіватися росія.