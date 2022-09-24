Якщо рашисти знову наважаться наступати з території рф та Білорусі, наші бійці будуть готові зустріти ворога навіть із води. Українські вояки продовжують вдосконалювати нещодавно створений дивізіон річкових катерів. Зараз вони працюють на загрозливих напрямках. Паралельно влаштовуючи регулярні десантні тренування. Про одне з таких - у наступному матеріалі.

Північний операційний регіон. Десантники річкового дивізіону готуються до висадки на суходіл. За легендою, щоб оволодіти важливими районами узбережжя і сприяти військам, що наступають з іншого напрямку. Головна мета - розгромити угруповання противника.

Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Особовий склад військово-морських сил, який діє у складі угруповання сил і засобів - знає, як готувати підлеглий особовий склад та здійснює це на постійній основі. У ході ведення бойових дій, виникає необхідність посилення військ або сил на тому чи іншому напрямку. Командири мають вміло приймати рішення, які мають гідно приймати рішення щодо обстановки, яка склалася.

Річковий дивізіон північного регіону - формування відносно молоде. Його створення почалося після повномасштабного вторгення росії до України - у березні. Саме ці райони особливо небезпечні сьогодні. До кордону з Білоруссю та росією - лічені кілометри, тож і загрози, що зʼявиться ворог - чималі. Проте підрозділи річкових катерів пильнують. Вони контролюють водні ресурси на цій території, а також маневрують на загрозливих напрямках. Аби завжди бути на поготові - підрозділи тренуються.

Ярослав, заступник командира підрозділу:

Особовий склад, згідно з програмою підтримання навченості, - постійно проходить підготовку, практикується, практичні дії відбуваються. Це практична складова, яка допоможе нам в захисті нашої територіальної цілесності та знищення ворога за всіма напрямками, зокрема річковими.

За легендою цих тренувань, спершу на берег висадилися передові загони. Їхня мета - взяти під фізичний і вогневий контроль ділянки висадки. Слідом у швидкому темпі - основні сили десанту.

Висадку забезпечували сили оперативного прикриття. Військовослужбовці придушили умовну протидесантну оборону противника та здійснили рішучий наступ на березі.

Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ: