Погрози путіна про ядерну зброю слід сприймати серйозно - Боррель [ Редагувати ]
До ядерних погроз володимира путіна потрібно ставитися серйозно. Про це глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю ВВС.
За його словами, оголошення мобілізації у рф та спроби анексії Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей є "небезпечним моментом".
Російська армія була загнана у кут, і реакція Путіна - загроза використання ядерної зброї - це дуже погано... Коли люди кажуть, що це не блеф, ви маєте сприймати їх серйозно.
Боррель зазначив, що досягнення миру в Україні має статися за збереження територіальної цілісності та суверенітету країни, інакше в майбутньому буде ще одна війна.
В українській розвідці попереджають, що у разі завдання ядерного удару росією по Україні постраждають також країни Чорноморського регіону.
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