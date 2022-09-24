До ядерних погроз володимира путіна потрібно ставитися серйозно. Про це глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю ВВС.

За його словами, оголошення мобілізації у рф та спроби анексії Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей є "небезпечним моментом".

Російська армія була загнана у кут, і реакція Путіна - загроза використання ядерної зброї - це дуже погано... Коли люди кажуть, що це не блеф, ви маєте сприймати їх серйозно.

Боррель зазначив, що досягнення миру в Україні має статися за збереження територіальної цілісності та суверенітету країни, інакше в майбутньому буде ще одна війна.

В українській розвідці попереджають, що у разі завдання ядерного удару росією по Україні постраждають також країни Чорноморського регіону.