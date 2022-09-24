Сили ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 24 вересня, сили ЗСУ збили російський російський бомбардувальник Су-34. Про це повідомляється на сторінці ССО ЗСУ.
Ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України в одному з районів виконання завдань. Для цього використали ПЗРК "Ігла.
Су-34 російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 мільярда рублів.
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