У неділю, 25 вересня, підрозділи зенітно-ракетної оборони знищили на Херсонщині ворожий штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8, який відправили йому на допомогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

25 вересня близько 17.00 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.

Також за поточну добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил також збито два безпілотники-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині та Одещині.