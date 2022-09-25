Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що війська окупантів останнім часом все частіше стали використовувати іранські дрони-камікадзе в Україні. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Однак вони можуть запускати не у всі регіони, через обмежену дальність польоту.

Вона підкреслила, що росіяни використовують як ракети, так і дрони-камікадзе. Втім, якщо перші можна запустити на великі відстані, то з дронами все складніше.

Дрони є керованими і часто під час атаки змінюють напрямок руху. Зараз наші війська вивчають тактику ворога у використанні цієї зброї. Бойові хитрощі окупантів вдасться розгадати.

Також вона зазначила, відомо про те, що у цих дронів доволі гучний двигун, тому їхнє наближення можна почути.