Окупанти стали частіше використовувати дрони-камікадзе: Гуменюк вказала на важливу деталь [ Редагувати ]
Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що війська окупантів останнім часом все частіше стали використовувати іранські дрони-камікадзе в Україні. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Однак вони можуть запускати не у всі регіони, через обмежену дальність польоту.
Вона підкреслила, що росіяни використовують як ракети, так і дрони-камікадзе. Втім, якщо перші можна запустити на великі відстані, то з дронами все складніше.
Дрони є керованими і часто під час атаки змінюють напрямок руху. Зараз наші війська вивчають тактику ворога у використанні цієї зброї. Бойові хитрощі окупантів вдасться розгадати.
Також вона зазначила, відомо про те, що у цих дронів доволі гучний двигун, тому їхнє наближення можна почути.
Тактико-технічні характеристики (дронів - ред.) ще не вивчені повністю, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені. Зараз це вивчається. Думаю, що найближчим часом повідомимо та зорієнтуємо всіх.
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