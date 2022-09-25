Влада Грузії може з 26 вересня закрити кордони для громадян рф через великий потік росіян, які прибувають до країни. Про це повідомила депутат опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" Нона Мамулашвілі в ефірі одного з українських телеканалів.

Грузинський уряд досі нічого не зробив, щоб зупинити цей масовий наплив росіян до Грузії. Наскільки вони нам пояснили, у понеділок вони закриватимуть кордони. Це єдине, що вони змогли зробити на цьому етапі.

За словами Мамулашвілі, заборона на в'їзд насамперед може стосуватися чоловіків віком від 18 до 55 років. Офіційних заяв від уряду Грузії поки не надходило.

Нагадаємо, 24 вересня у черзі на в'їзд до Грузії через прикордонний пункт "Верхній Ларс" у Північній Осетії стояло майже 2,3 тис. легкових автомобілів.

Росіяни почали масово тікати з країни після оголошення путіним 21 вересня "часткової" могілізації.