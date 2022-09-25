Грузія може закрити кордон для росіян [ Редагувати ]
Влада Грузії може з 26 вересня закрити кордони для громадян рф через великий потік росіян, які прибувають до країни. Про це повідомила депутат опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" Нона Мамулашвілі в ефірі одного з українських телеканалів.
Грузинський уряд досі нічого не зробив, щоб зупинити цей масовий наплив росіян до Грузії. Наскільки вони нам пояснили, у понеділок вони закриватимуть кордони. Це єдине, що вони змогли зробити на цьому етапі.
За словами Мамулашвілі, заборона на в'їзд насамперед може стосуватися чоловіків віком від 18 до 55 років. Офіційних заяв від уряду Грузії поки не надходило.
Нагадаємо, 24 вересня у черзі на в'їзд до Грузії через прикордонний пункт "Верхній Ларс" у Північній Осетії стояло майже 2,3 тис. легкових автомобілів.
Росіяни почали масово тікати з країни після оголошення путіним 21 вересня "часткової" могілізації.
по темі
Після оголошення володимиром путіним мобілізації в росії 21 на російсько-грузинському кордоні зібралося майже 2 тис. легкових автомобілів. У МВС у Північній Осетії уточнили, що ще 20 вересня черг на кордоні не спостерігалося
Злочинна мобілізація використовується росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні, але й для того, аби фізично знищити чоловіків - представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 вересня
У Дагестані в неділю, 25 вересня, відбувалися масові акції проти могілізації. У селі Ендірей Хасавюртовського району Дагестану учасники акції перекрили федеральну трасу. Поліція пострілами у повітря спробувала розігнати незадоволених. Протестні акції відбулися і в Махачкалі
Військове командування рф почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки
У кремлі розглядають можливість мобілізувати на війну з Україною громадян самопроголошених республік Абхазії та Південної Осетії. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на джерело в адміністрації президента рф