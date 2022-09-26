Окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе: сталася масштабна пожежа та детонація [ Редагувати ]
Російські окупанти у ніч на 26 вересня атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе. Один безпілотник вдалося збити силам ППО.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Два дрони влучили в об'єкт військової інфраструктури", - зазначили наші воїни.
Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. Цивільне населення евакуювали з небезпечної зони.
В ОК "Південь" вказали, що, за попередніми даними, постраждалих немає. Наразі вогнеборці намагаються загасити полум'я. Рятувальна операція триває.
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