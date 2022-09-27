ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіян (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення президентом рф володимиром путіним мобілізації у його країні.
Про це повідомляє спікера Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
Братчук оприлюднив відео, на якому допитують полоненого російського військового. За словами окупанта, він потрапив на фронт після початку мобілізації у росії.
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