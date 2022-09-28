Данілов дав прогноз щодо ядерного удару по Україні та нападу Білорусі [ Редагувати ]
Росія не використовуватиме ядерну зброю проти України. Такий прогноз в інтерв'ю "Настоящему времени" дав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
Стратегічну ядерну зброю Путін точно не використовуватиме. Навіть якщо він використовує тактичну ядерну зброю, то це буде кінець Російської Федерації. Відразу розпочнеться ізоляція Росії від цивілізованого світу - буде анклав, з яким ніхто не бажатиме мати справу, зокрема й китайців.
Водночас секретар РНБО застеріг офіційний Мінськ і олександра лукашенка від нападу на Україну.
Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему.
Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували.
Нагадаємо, Німеччина закликає президента рф володимира путіна навіть не допускати думки про застосування ядерної зброї проти України. Та підтримує позицію США щодо цього питання. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
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