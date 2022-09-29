Франція направила Україні судно з 1 тис. тонн гуманітарної допомоги [ Редагувати ]
З порту французького Марселя у середу, 28 вересня, вийшло судно з вантажем гуманітарної допомоги для України. Про це повідомила глава МЗС Франції Катрін Колонна.
1 тис. тонн гуманітарної допомоги для України перебувають на борту корабля, який відбув з порту Марселя у напрямку Румунії.
Очікується, що корабель прибуде до порту Констанци 4 жовтня, після чого вантаж наземним транспортом перевезуть в Україну. Як зазначають у МЗС, це найбільша партія допомоги, яку Франція надала Україні з початку року.
На сайті МЗС Франції опублікований список речей, які перебувають на борту судна, переважно це медикаменти та продовольство:
- 15 пожежно-рятувальних автомобілів;
- 8 моторних човнів;
- 19 тонн спорядження (рятувальне, розчисне та захисне обладнання);
- 25 тонн медичних препаратів для невідкладної допомоги та реанімації;
- медичний автомобіль, оснащений мобільним рентгенівським апаратом;
- 60 000 продовольчих пайків (кожен розрахований на дворазове харчування);
- 48 тонн приготовленої їжі;
- 13 тонн молока;
- спорядження для екстрених відновлювальних робіт: 5 генераторів, будівельні матеріали та брезент.
Крім того, Франція надає понад 200 метрів модульних мостів, які будуть використовуватися для відновлення цивільної інфраструктури України.
Нагадаємо, 27 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції Катрін Колонною.
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