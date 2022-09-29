Судно з вантажем для України

З порту французького Марселя у середу, 28 вересня, вийшло судно з вантажем гуманітарної допомоги для України. Про це повідомила глава МЗС Франції Катрін Колонна.

1 тис. тонн гуманітарної допомоги для України перебувають на борту корабля, який відбув з порту Марселя у напрямку Румунії.

Очікується, що корабель прибуде до порту Констанци 4 жовтня, після чого вантаж наземним транспортом перевезуть в Україну. Як зазначають у МЗС, це найбільша партія допомоги, яку Франція надала Україні з початку року.

На сайті МЗС Франції опублікований список речей, які перебувають на борту судна, переважно це медикаменти та продовольство:

15 пожежно-рятувальних автомобілів;

8 моторних човнів;

19 тонн спорядження (рятувальне, розчисне та захисне обладнання);

25 тонн медичних препаратів для невідкладної допомоги та реанімації;

медичний автомобіль, оснащений мобільним рентгенівським апаратом;

60 ​​000 продовольчих пайків (кожен розрахований на дворазове харчування);

48 тонн приготовленої їжі;

13 тонн молока;

спорядження для екстрених відновлювальних робіт: 5 генераторів, будівельні матеріали та брезент.

Крім того, Франція надає понад 200 метрів модульних мостів, які будуть використовуватися для відновлення цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, 27 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції Катрін Колонною.