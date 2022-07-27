Сполучені штати Америки допомагають українцям не лише зброєю, але й гуманітаркою. 600 тонн вантажу надійшло за п'ять місяців війни тільки на склад фонду United Help Ukraine.

Це медикаменти, аптечки, амуніція, взуття, засоби гігієни та інші речі, необхідні армії та цивільному населенню. Волонтери запевняють - світ не втомився нам допомагати, лише дещо змінився формат. Як саме - в сюжеті Вікторії Балицької.

У сквері містечка Стерлінг поблизу Вашингтону волонтери збирають аптечки для українців. Вантажі формують на складі й через американську благодійну організацію United Help Ukraine їх регулярно транспортують в Україну.

Марина Байдюк, президентка благодійної організації United Help Ukraine:

Ми це доставляємо на склад, тут, до наших партнерів. Це відправляється літаком. З літака це перекладається в Польщі на фури й возиться у Львів.

У Львові уся гуманітарна допомога потрапляє ось на цей на склад.

Тут у нас бронежилети, спеціальні такі плитоноски, такі системи ммоллі дуже класні, сертифіковані. Це все плитоноски. Тут тактичні окуляри, от цілий такий ящик в нас. Взуття. Взуття, взуття пішло.

Гуманітарку від американців волонтери сортують та розподіляють відповідно до заявок.

Євгенія Сорока, координаторка складу United help Ukraine:

Це гуманітарна допомога для внутрішньопереміщених осіб, це тактична медицина для наших військових, це тактичне спорядження для наших військових, це засоби гігієни, медичні засоби, апарати ще ШВЛ, пожежне обладнання та інше.

Усе дуже якісне. Особливо цінні аптечки, каже лікарка і волонтерка Оксана Скиталінська. Вона приїхала на склад, щоб забрати замовлення та доправити його на передову.

Оксана Скиталінська, лікарка:

Ті аптечки, як їх називають іще "натівські". Вони саме такі, вони містять все те, що необхідно. По-перше, вони містять дуже якісний правильний турнікет. Це той засіб, який захищає людину від втрати крові, від смерті. Містить якісні бандажі, оклюзійні пов'язки, ножиці.

Готуватися до вторгнення росії в Україну українська діаспора в США почала ще в січні. Вже збирали кошти та влаштовували антиросійські мітинги. Тож із першого дня війни американці почали дуже активно допомагати. Проте з часом змінився формат.

Марина Байдюк, президентка благодійної організації United Help Ukraine:

На жаль втома існує і фонди такі, як ми, отримують менше пожертв, які йдуть органічним чином. Що ми називаємо органічним - це люди в перші місяці війни вони просто нічого не питаючи давали гроші. Тепер це трошки інший підхід. По-перше, ми дуже багато робимо фандрейзерів. І дуже багато люди роблять фандрейзер. І те що ми закликаємо робити, наприклад, в нас ідуть концерти, з яких кошти ідуть на нашу організацію. Звичайна допомога пересічних американців зменшується. Але в той самий час досить багато приходить до нас корпорації, великих корпорацій, які дають великі пожертви. І це не припиняється.

Американські друзі обіцяють допомагати, доки Україна не переможе.