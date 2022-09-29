У засобах масової інформації з'явилися деталі восьмого пакету санкцій ЄС. Так, пропонується заборонити імпорт дорогоцінних металів і камей, ввезення косметики, аж до туалетного паперу, та ввести санкції проти президента концерну "Калашніков" Алана Лушнікова та російського філософа Олександра Дугіна. Про це повідомляє Politico.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюссел заявила:

Ми не приймаємо ні фіктивних референдумів, ні якоїсь анексії в Україні, і ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити за подальшу ескалацію.

Вона сказала це, маючи на увазі спробу москви на цьому тижні поспішно організувати "голосування" на окупованій території та можливо, дати собі надуманий привід, щоб претендувати на частину України.

За її словами, санкції "сильно вдарили по системі путіна".

Вони утруднили йому ведення війни. І ми нарощуємо наші зусилля.

Що передбачає проєкт 8 пакета санкцій проти рф?

Обмеження на імпорт та експорт

Згідно із проектом пропозиції про санкції, ЄС хоче заборонити імпорт деяких сталеливарних виробів із росії, щоб ще більше позбавити країну джерел доходу.

ЄС також розглядає експортні обмеження як спосіб послабити армію кремля. Заборони на експорт, що пропонуються, націлені на напівпровідники, літаки та конкретні хімічні речовини, що мають вирішальне значення для збройних сил країни.

Мета - позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій.

Комісія хоче заборонити імпорт "певних елементів, що використовуються в ювелірній промисловості, таких як каміння та дорогоцінні метали". Вона пропонує ввести санкції проти "Алроси", найбільшої російської алмазодобувної компанії.

Заборона на ввезення мила та навіть туалетного паперу

Низка звичайних предметів домашнього вжитку також потрапила до списку заборонених до ввезення. Там є "краса або макіяж" (косметика, - ред.), а також "приладдя для гоління" і "персональні дезодоранти". Мило, туалетний папір, зубна нитка та косметички також потрапили до цього списку.

Заборона надання низки послуг

Документ також включає заборону надання європейцями архітектурних та інженерних послуг росіянам та забороняє надавати росіянам юридичні або ІТ-консультації.

Ще одна пропозиція, яка має привернути увагу, - заборона громадянам ЄС входити до складу рад директорів російських державних підприємств.

Дугін і Расторгуєв - у списку. Хто ще?

До списку увійшли російський філософ Олександр Дугін, а також співак, лідер гурту "Любэ" Микола Расторгуєв та найбільший акціонер та основний власник "Калашников" Алан Лушніков.

Боррель також пообіцяв запровадити санкції проти тих, хто допоміг організувати псевдореферендуми цього тижня на окупованій росією території України, а також проти тих, хто оминає європейські санкції.