У Миколаєві окупанти вдарили по зупинці транспорту: 3 загиблих, 12 поранених (фото, відео) [ Редагувати ]
У Миколаєві внаслідок обстрілу касетними снарядами на зупинці громадського транспорту загинули 3 людей, 12 поранені. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Станом на 19:20, троє загиблих та дванадцять поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти завдали удар по місту близько 17:30.
Постраждали люди, які перебували біля зупинки громадського транспорту, їм надається необхідна допомога.
Нагадаємо, напередодні вночі загарбники завдали ракетного удару до Дніпру, внаслідок чого загинули двоє дітей.
по темі
У Миколаєві затримано агента, який передавав ворогу геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати загарбники планували використати для серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.
Російські війська в ніч на 14 вересня знову обстріляли Миколаїв ракетами С-300
Вночі проти четверга, 29 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру
Минулося без жертв та постраждалих. Під постійним вогнем залишаються й села на лінії розмежування. Більше про ситуації в області розкаже Наталя Сінченко.
У четвер вранці, 29 вересня, окупанти завдали удару по Криворізькому району