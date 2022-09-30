Умілець з Кіровоградщини виготовляє бойові байки [ Редагувати ]
Бойові байки виготовляє умілець на Кіровоградщині. Олександр Міхрін буквально з брухту лагодить старі мотоцикли і відправляє їх військовим. Спочатку чоловік відремонтував байк на прохання захисників. А далі робота закипіла. Нашим армійцям майстер відправив уже сім транспортних засобів. Переконує: його двоколісний пройде там, де автівкою не проскочиш.
Цей байк готують на відправку нашим захисникам. Двоколісний навіть встиг отримати позивний - Змій.
Олександр Міхрін, механік:
Цей мотоцикл ішов на ім'я нашому бійцю, земляку, хоч я на всю Україну, я не тільки земляку, з Києва багато хлопців їздять користуються.
Старі дво- та триколісні, запчастини та прапор України - це гараж залізничника Олександра. Тут він не просто ремонтує старі мотицикли, а перетворює їх на справжні бойові байки для ЗСУ.
Олександр Міхрін, механік:
Мотор, коробка, міст - це самий довгий, самий дорогостоящий ремонт, візуально хлопцям не надо нічого не стопи, не повороти, нічого блистящого не надо, тіки надійна механіка.
А почалося все з допису у соцмережі. Українські військові шукали майстра: хто зможе відремонтувати їхній мотоцикл. Олександр - і може, і хоче. Адже це його захоплюється з дитинства.
Олександр Міхрін, механік:
В фейсбуці я побачив, по групам звернення, хто може відремонтувати бойовий мотоцикл їхній, я погодився, як погодився вже 6 штук їм вже відправив і хлопці підключаються, добре, що хлопці підключаються, тим, кому не все равно, що в країні відбувається, ті підключаються.
Вже за декілька місяців з різних міст Олександру віддали два десятки старих мотоциклів. І навіть допомагають грошима на запчастини. Приєднались до реставрації і земляки, бо самотужки Олександр вже просто не встигає - замовлень від бійців лише більшає.
Ростислав, механік-помічник:
Щоб він працював надійно і щоб не ламався, щоб був гарний, надійний помічник на передовій.
В кожен з відремонтованих байків Олександр вкладає не лише свою майстерність, а й частинку душі.
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