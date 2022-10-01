США не бачать ознак вказівок на те, що російське керівництво ухвалило рішення про застосування ядерної зброї проти України. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю телекомпанії CNN.

Глава Пентагону стверджує, що рішення про ядерний удар ухвалює особисто президент рф володимир путін.

На даний момент я не бачу чогось такого, що змусило б мене повірити, що він ухвалив таке рішення.

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У суботу, 1 жовтня, глава Чечні Рамзан Кадиров, коментуючи звільнення ЗСУ Лимана на Донеччині, закликав "вжити кардинальніших заходів", щоб не допустити повторення лиманської ситуації. Серед "кардинальних заходів" він назвав "використання малопотужної ядерної зброї".

Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Захід посилює розвідку для спостереження за ядерним арсеналом росії.