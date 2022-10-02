Репутація та вплив України на міжнародній арені значно посилилися. У Великій Британії видали черговий річний звіт, в якому підраховують вартість та міцність національних брендів. І хоча Україна втратила в грошовому еквіваленті, зате її сприйняття у світі значно покращилося. На відміну від росії, яка втратила не лише 150 млрд доларів вартості бренду, але й свою репутацію.

Детальніше про те, як оцінюють вартість країн та їхній вплив - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Рейтинг вартості національних брендів - це щорічний звіт престижної міжнародної компанії Brand Finance. У ньому, по суті, складають ціну державам. Тобто розглядають їх як на бізнес, скільки б коштувала така компанія на міжнародному ринку. Але дають не лише грошову цінність, а вимірюють і репутаційну міцність.

Незмінним лідером ста найдорожчих і найвпливовіших країн залишаються Сполучені Штати. Їх вартість за минулий рік зросла на два трильйони й досягла 26 з половиною трильйонів доларів. У першій п'ятірці також Китай, Німеччина, Японія та Велика Британія.

Росія торік посідала 16 місце у рейтингу - поруч зі Швейцарією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Нині ж вона аж на 24 позиції - позаду Польщі та значно меншої за розмірами Бельгії. Через війну в Україні, рф втратила майже 150 мільярдів доларів вартості національного бренду. Несе і серйозні репутаційні втрати.

Натомість Україна, попри гуманітарну та економічну кризи, втратила лише чотири позиції у рейтингу і спустилася на 59 місце. Цінність національного бренду стала меншою на 22 мільярди доларів. Але от репутація, сприйняття за кордоном і вплив України - посилилися на п'ять позицій.

Конрад Ягодзінські, директор з рейтингу брендів компанії Brand Finance:

Зростання міцності українського бренду - це символ української боротьби за виживання, успіху українських комунікацій під час війни з росією. Україна змогла залучитися підтримкою світу, особливо на Заході, і через це оцінка бренду піднялася. А от для росії вторгнення в Україну дало жахливий зворотний ефект. Росія стала країною, яка втратила найбільше цінності бренду з усього рейтингу сотні країн. Це катастрофічна шкода економіці, окрім того, демонстрація нездатності впливати на сприйняття росії за кордоном та прийняття рішень у світі. Все було б інакше, якби не вибір піти війною на Україну.

Рейтинг брендів - це не лише оцінка економічної стабільності країн, але й, по суті, визнання роботи уряду, громадянського суспільства та дипломатії. І зазвичай це дослідження важливе для влади держав - бо показує, над чим ще потрібно працювати. Але також ним користуються бізнес-компанії, коли збираються виходити на нові ринки.

Конрад Ягодзінські, директор з рейтингу брендів компанії Brand Finance:

Росіяни можуть шукати де б вести бізнес. Але навіть у тих країнах, де немає санкцій, там теж сприйняття росії зазнало сильної шкоди, тож працювати буде набагато складніше. Що ж стосується українських компаній, то багато з них постраждали через ситуацію в країні, але коли справа стосується сприйняття України, то на Заході сильно поліпшилося ставлення до українських компаній, бо покращилося ставлення до країни в цілому. Захід бачить українську сміливість, бажання вижити й що важливо - здатність не опускати руки у найгіршій ситуації, яку лише можна уявити. І це не просто сильно цінується у світі, цим захоплюються.

Серед сотні країн рейтингу найпомітніший ріст у Сербії та Грузії. Вартість їхніх національних брендів за рік збільшилася аж на чверть. І тут теж не обійшлося без впливу війни. І Сербія, і Грузія радо прийняли російський бізнес, який був вимушений втікати від міжнародних санкцій.