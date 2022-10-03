У Чернівцях педофіл вбив поліцейську під час затримання [ Редагувати ]
Фото: Хороші Чернівці
У Чернівцях педофіл під час затримання вбив поліцейську. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Операція з затримання злочинця триває", - повідомив Кирило Тимошенко.
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