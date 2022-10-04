Жителям Луганщини варто евакуюватися через контрнаступ української армії, зиму радять провести не у великих містах. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі. Зимувати люди зможуть тільки у селах. Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі. Централізоване опалення неможливо відновити так швидко!

У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації влада не планує вільно пускати людей.

Опалювальний сезон там неможливо забезпечити - все розбито. Навіть при всіх фінансових можливостях відновлення опалення займе кілька місяців. Можливо, люди матимуть можливість повернутися, щоб перевірити свої квартири, але залишатись на зиму не можна.

У Рубіжному ситуація дещо краща, бо кілька років тому там забезпечили децентралізацію опалення.

У звільненому Ізюмі на Харківщині вже розпочалась евакуація цивільних на зимовий період.