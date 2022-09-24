В Україні запустили чат-бот з питань евакуації [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
В Україні запустили чат-бот для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Чат-ботом також зможуть скористатися примусово депортовані до РФ або інших країн громадяни України, які хочуть повернутись на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.
Чат-бот доступний у соціальній мережі Telegram. Також в Україні продовжують координувати евакуацію населення з територій, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих та деокупованих територій.
"Гаряча лінія відомства з кризових питань 15-48 працює у режимі 24/7. Також можна звернутися через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber за номером +38(096)0788433", - додали у міністерстві.
Наразі пропрацьовується організація безкоштовного гуманітарного евакуаційного маршруту для примусово вивезених до росії українців за напрямом Естонія - Латвія - Литва - Польща.
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