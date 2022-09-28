Влада деокупованого Ізюму (Харківська область) закликає місцевих евакуюватись з міста на зимовий період. Причиною цього називають серйозні руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

"Напередодні холодів значна частина мешканців Ізюмської громади залишилися без даху над головою. Більшість будинків зруйновані настільки, що їх, на жаль, неможливо підготувати до опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Міська влада організовує безкоштовну евакуацію всіх бажаючих, з подальшим розселенням в Харківській, Полтавській та інших областях України.

За словами депутата, це тимчасова міра. Саме тому місцевих закликають скористатись цією можливістю до моменту відновлення критичної інфраструктури міста.