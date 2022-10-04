За останні кілька тижнів на гарячу лінію проекту "Хочу жити" надійшло понад 2 тисячі звернень від російських солдатів, які виявили бажання здатися в полон.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначає, що сплеск звернень від росіян спостерігався після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області та після оголошення мобілізації у росії.

"Тоді почали дзвонити вже не просто солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки мобілізували, і вони ще на території рф знаходяться, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію", - зазначив він.

За словами Юсова, повістки у росії в рамках "часткової мобілізації" отримали 100 тисяч осіб. Цих людей відправляють у найнебезпечніші точки фронту.