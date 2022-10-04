Дружина розповідає російському окупанту, що війна в Україні має затягнутись до 2024 року. Про це вона дізналась аналізуючи прогнози Ванги.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Росіянка переймається через те, що її чоловік наразі перебуває на війні проти України і вона ще довго не побачить його.

"Я також додому хочу, але вже ніяк. Вчора хлопці, які відказниками були, їх повернули назад", - пояснив окупант.

Потім жінка заявила, що за прогнозами Ванги це все має відбуватись до 2024 року і вона перебуває у розпачі, що не побачить свого чоловіка ще 2 роки.

Також росіянка розповіла окупанту, що в рф багато чоловіків тікає від мобілізації. Багато хто розлучається з дружинами, аби їх не забрали в армію.