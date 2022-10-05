Розміщення ядерної зброї у Польщі: Дуда допустив можливість [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Польща обговорює із США можливе розміщення ядерної зброї у рамках Програми спільного використання ядерної енергії НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Polska.
Польща не є ядерною державою, але є членом НАТО. Тому країна може отримати ядерну зброю у найближчому майбутньому.
За словами Дуди, потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії. Польща вже провела переговори із представниками США.
Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість. Тема відкрита.
*Nuclear sharing - це концепція НАТО щодо стримування ядерної політики. Так, країни, які не мають ядерної зброї, можуть з іншими членами альянсу планувати її використання.
по темі
НАТО попередило країни члени альянсу, що росія може провести ядерні випробування на кордонах з Україною
Президент Польщі Анджея Дуду зреагував на ядерні погрози президента росії володимира путіна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував слова російського президента володимира путіна про ядерну зброю. росія не зможе здобути перемогу в ядерному конфлікті, заявив Столтенберг в інтерв'ю Reuters. За його словами, наразі НАТО не бачить зміни в готовності ядерних сил рф
Дружина президента України Олена Зеленська здійснила візит до Республіки Польща, у межах якого провела зустріч із першою леді цієї країни Агатою Корнгаузер-Дудою
росія може нанесои удар по аеропортах у Польщі, щоб перешкодити постачанню озброєння в Україну