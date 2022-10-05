Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Польща обговорює із США можливе розміщення ядерної зброї у рамках Програми спільного використання ядерної енергії НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Polska.

Польща не є ядерною державою, але є членом НАТО. Тому країна може отримати ядерну зброю у найближчому майбутньому.

За словами Дуди, потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії. Польща вже провела переговори із представниками США.

Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість. Тема відкрита.

*Nuclear sharing - це концепція НАТО щодо стримування ядерної політики. Так, країни, які не мають ядерної зброї, можуть з іншими членами альянсу планувати її використання.