Що раніше ми почнемо велике прибирання, то краще

Зруйновані міста і села. Випалені ліси й поля.

Через те, що рашисти зараз нищать, зокрема, й українську природу, екоактивісти намагаються тримати екологічну оборону держави. Просто на наших очах - прибирають сміття на території столичного ВДНГ.

Юлія Мархель, лідерка природоохоронної громадської організації:

Попри війну, попри все, українці долучаються до всесвітнього дня прибирання, разом зі 191 країною світу. Це перша соціальна активність, не пов'язана з війною і з гуманітарними місіями.

Екопроєкти в Україні - і до війни, і зараз - активно підтримують зірки шоубізнесу, телебачення та спорту.

Тімур Мірошниченко, телеведучий:

Мені здається, ситуація покращується, ми стаємо свідоміші, більше про це говорять, більше говорять про шкоду, яку може залишити сміття на річках берегах і таке інше, все одно воно в голові відкладається і мені здається, що все ж таки все частіше люди намагаються робити це менше.

В'ячеслав Соломко, актор, телеведучий:

Знаєте, ця планета нам обов'язково віддячить, коли ми будемо до неї таким чином ставитися.

Втім будь-яка екоактивність має бути безпечною - наголошують захисники довкілля. Влаштовувати толоку де заманеться - зараз небезпечно для життя. Кожний квадратний метр зеленої зони, де заплановане прибирання, спочатку мають обстежити вибухотехніки.

Юлія Мархель, лідерка природоохоронної громадської організації:

Всі локації перевірялись ДСНС, їх рекомендували муніципалітети, всі локації знаходяться біля сховищ, у випадку сигналу тривоги усі будуть спускатися в укриття.

Артур Булигін, віцепрезидент природоохоронної громадської організації:

По-перше, якщо ви побачили щось військове чи похоже на військове, то ні в якому разі не потрібно підходити до цих речей. Знаходитися на цьому місці, поставити маркери й нікого не пускати до цієї зони.

Наші захисники знищили вже тисячі ворожих машин війни у різних куточках України. Усе це залізяччя може стати сировиною для майбутнього виробництва.

Олександр Возний, начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА:

Необхідно зважено підходити до цього питання, знову ж таки застосовувати новітні технології для того, щоб ми отримали якісну продукцію, але якісну продукцію вже нового рівня, тобто це спеціальні сплави, які можуть використовуватися в різних галузях промисловості.

Євгеній Федоренко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України:

Мінзахисту довкілля вже зараз готує нормативну базу для того, щоб повністю, кардинально змінити систему управління відходами в Україні. По-перше, ми повинні дотримуватися ієрархії поводження з відходами. Є певні його ступені й сортування відходів є одним з щаблів. В країнах ЄС є цільові показники, кожний вид відходів він складає певний відсоток, якого країни повинні досягти через певний проміжок часу.

Захисники довкілля розуміють реальну картину засміченості території України зараз важко оцінити. І після перемоги нам іще довго доведеться вичищати від рашистського бруду ліси й поля, міста і села. А отже що раніше ми почнемо велике прибирання, то краще. Втім активісти вкотре наголошують - будь-яка екоініціатива, особливо в умовах війни, не має нести загрозу для життя.