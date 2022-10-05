Вперше збила не ППО: Кім показав знищений дрон Shahed-136 [ Редагувати ]
У середу, 5 жовтня, в Миколаївській області збили іранський дрон "Shahed-136". Вперше його ліквідували, не використовуючи систему протиповітрянної оборони.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Це перший результат не ППО, а мобільних мисливців на мопеди", - йдеться у повідомленні.
Віталій Кім не повідомив, де саме був збитий іранський дрон "Shahed-136".
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