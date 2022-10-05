Уряд Чехії 5 жовтня схвалив подальше надання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії. Чеська Республіка, зокрема, постачатиме і важку техніку. Про це повідомила міністерка оборони Яна Чорнохова, передають Ceske Noviny.

Глава Міноборони заявила, що уряд схвалив подальшу допомогу Україні, а вона провела переговори з представниками чеської оборонної промисловості.

Чорнохова з міркувань безпеки відмовилась повідомляти подробиці про озброєння, які будуть передані Україні. Лише сказала, що це важка техніка, короткоствольна та довгоствольна вогнепальна зброя та боєприпаси.

З фото- та відеоматеріалів у соцмережах, а також з різних заяв можна зробити висновок, що Чехія постачала танки, вертольоти, гармати та ракетні установки.

Глава чеського Міноборони заявила, що експорт озброєнь до України у 2022 році перевищив 1,9 млрд євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 млрд євро.

У серпні Чехія передала Україні 72 танки радянського виробництва в обмін на німецькі танки Leopard.