Чехія схвалила постачання Україні важкої зброї [ Редагувати ]
Уряд Чехії 5 жовтня схвалив подальше надання військової допомоги Україні для відбиття російської агресії. Чеська Республіка, зокрема, постачатиме і важку техніку. Про це повідомила міністерка оборони Яна Чорнохова, передають Ceske Noviny.
Глава Міноборони заявила, що уряд схвалив подальшу допомогу Україні, а вона провела переговори з представниками чеської оборонної промисловості.
Чорнохова з міркувань безпеки відмовилась повідомляти подробиці про озброєння, які будуть передані Україні. Лише сказала, що це важка техніка, короткоствольна та довгоствольна вогнепальна зброя та боєприпаси.
З фото- та відеоматеріалів у соцмережах, а також з різних заяв можна зробити висновок, що Чехія постачала танки, вертольоти, гармати та ракетні установки.
Глава чеського Міноборони заявила, що експорт озброєнь до України у 2022 році перевищив 1,9 млрд євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 млрд євро.
У серпні Чехія передала Україні 72 танки радянського виробництва в обмін на німецькі танки Leopard.
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