Таїсія Повалій заспівала в Кремлі дуетом зі Стасом Михайловим на премії "Шансон року 2022" (відео) [ Редагувати ]
Українська співачка Таїсія Повалій, яка тривалий час мешкає в росії, виступила на сцені Кремля разом із Миколою Басковим та Стасом Михайловим, які підтримали агресію проти України.
Артисти стали учасниками премії "Шансон року 2022". Повалій виконала у дуеті з російським співаком Стасом Михайловим їхню спільну пісню "Что с тобой? Как же я?".
Відео виступу з'явилися у соціальних мережах.
Поява народної артистки України на церемонії у Кремлівському палаці під час російського вторгнення до України стала шоком для її шанувальників. Повалій давно не з'являлася на публіці.
Нагадаємо, що раніше Лукашенко танцював із випускниками під пісні Таїсії Повалій.
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