Таїсія Повалій на премії "Шансон року 2022"

Українська співачка Таїсія Повалій, яка тривалий час мешкає в росії, виступила на сцені Кремля разом із Миколою Басковим та Стасом Михайловим, які підтримали агресію проти України.

Артисти стали учасниками премії "Шансон року 2022". Повалій виконала у дуеті з російським співаком Стасом Михайловим їхню спільну пісню "Что с тобой? Как же я?".

Відео виступу з'явилися у соціальних мережах.

Поява народної артистки України на церемонії у Кремлівському палаці під час російського вторгнення до України стала шоком для її шанувальників. Повалій давно не з'являлася на публіці.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко танцював із випускниками під пісні Таїсії Повалій.