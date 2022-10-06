Російські війська використала іранські дрони-камікадзе для ударів по промислових об’єктах Харкова у ніч проти 6 жовтня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова.



Попередньо - росіяни застосували дрони-камікадзе. Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.

Харківська обласна прокуратура повідомляє, що снаряди влучили на територію підприємства в Основ’янському районі.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа площею 500 кв. м: пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.

Російські воєнкори повідомляють, що іранські летючі "Шахіди" вразили паливне сховище.

Нагадаємо, вночі окупанти випустили 7 ракет по Запоріжжю, постраждали багатоквартирні будинки, в одному з них обвалився цілий під'їзд.