Рашисти атакували Харків дронами-камікадзе (фото) [ Редагувати ]
Російські війська використала іранські дрони-камікадзе для ударів по промислових об’єктах Харкова у ніч проти 6 жовтня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова.
Попередньо - росіяни застосували дрони-камікадзе. Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.
Харківська обласна прокуратура повідомляє, що снаряди влучили на територію підприємства в Основ’янському районі.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа площею 500 кв. м: пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.
Російські воєнкори повідомляють, що іранські летючі "Шахіди" вразили паливне сховище.
Нагадаємо, вночі окупанти випустили 7 ракет по Запоріжжю, постраждали багатоквартирні будинки, в одному з них обвалився цілий під'їзд.
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