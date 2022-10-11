Втрати росії перевищили 63 тисячі військових [ Редагувати ]
росія під час повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила понад 63 тисячі військових, 2 504 танки та 1 496 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За минулу добу, 10 жовтня окупанти втратили 240 військових, 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 літак і 8 автомобільної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.
Оперативне командування "Південь" повідомляло зранку, що українські захисники на півдні знищили понад 170 російських окупантів, 2 гаубиці "Мста-Б" і 12 одиниць авто-бронетехніки.
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