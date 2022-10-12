І майже в усіх областях, які атакував ворог за ці дні тривають відновлювальні роботи. Зокрема, наслідки ракетних обстрілів ліквідовують на Прикарпатті. У понеділок росіяни запустили чотири ракети по Бурштинській ТЕС, від якої живиться не лише Івано-Франківщина, але й сусідня - Тернопільщина. Що зараз там з електропостачанням? Про це - далі.

Ніна, жителька Івано-Франківська:

Було таке враження ніби повернулося 24 лютого, трошки таке було хвилювання.

Масована ракетна атака не оминула і Прикарпаття. Окупанти випустили по області п'ять ракет. Одну перехопило ППО, а решта … поцілили по критичній інфраструктурі.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації:

Жоден працівник станції дякувати Богу не постраждав. На місці працюють працівники ДСНС.

Над усуненням наслідків ракетних ударів працюють і досі. В енергосистемі області впала напруга. Чиновники закликають місцевих максимально економити з п'ятої до десятої вечора.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Ми зменшили освітлення на 50 відсотків. Зменшили кількість випуску наших тролейбусів. Також ми звернулися до всіх підприємців, щоб повідключали вивіски, різні прилади, які зараз не на часі.

І прикарпатці дослухалися. Споживання електрики впало на п'ятнадцять відсотків. І віялових відключень не буде.

Олег Сеник, технічний директор Ат "Прикарпаттяобленерго":

Станом на тепер стан мереж в області задовільний. Схеми нормальні. Вимкнутих споживачів немає, але обмежувати своє споживання електроенергії у вечірній час - це дуже корисно для енергосистеми.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації:

Звісно формат нашої праці ми змінюємо відповідно до тих умов і безпекових ситуацій, які маємо. Дитячі садочки, вони закриті, не працюють. Навчання - всі діти переведені в онлайн режим.

Прикарпатці поставились до ситуації з розумінням

Богдан, житель Івано-Франківська:

Стресова ситуація, але без паніки. Працювали на роботі. Перебували у бомбосховищі.

Ніна, жителька Івано-Франківська:

Вірю в нашу країну в наше ЗСУ так що все добре.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Як бачимо, прикарпатців атака рашистів не налякала, життя в Івано-Франківську майже не змінилося. Єдине, про що можна зауважити - так це паніка деяких водіїв. Остерігаючись дефіциту пального - вони кинулись до АЗС. Проте дуже швидко ажіотаж зник.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації:

Всі наші заправні станції, вони мають в наявності паливо, тому ніяких підстав для паніки чи хвилювання, чи тих черг, які ми один день спостерігали, немає.

На час тривоги в Івано-Франківську зупинятимуть громадський транспорт. Обмеження діятиме тиждень, каже міський голова.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Цей тиждень ми бачимо, що ворог вдається до масованих атак, і цей тиждень ми по максимуму я в себе у виконавчому комітеті ходять на роботу тільки ті люди, які забезпечують життєздатність, ті люди, які працюють із людьми, контактують з людьми, ці люди працюють, решта на дистанційному методі роботи.

Оговтується від масованих ракетних обстрілів і сусідня Тернопільщина. Всі зусилля в регіоні спрямовані на відновлення електрики.

Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військово-цивільної адміністрації:

Ми відновили живлення практично в 1/3 області. Станом на зараз залишається ще 32 тисячі абонентів, які не мають можливості під'єднатися до електроенергії. Загалом це десь 191 населений пункт.

Утім, віялових відключень, кажуть чиновники - не уникнути. Графіки вже оприлюднені.

Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військово-цивільної адміністрації:

Область споживає в середньому 220 мегават електроенергії, а на сьогодні ми маємо можливість отримувати із тих джерел, які залишилися неушкодженими тільки 120 мегават. зараз ми чекаємо аби у наших сусідів де найбільші пошкоджені джерела живлення для нашої області і де проводяться відновлювальні роботи, щоб ці роботи були закінчені.

Через проблеми з електрикою в місті є перебої й з водопостачанням.

Сергій Надал, міський голова Тернополя:

Інформація щодо роботи котелень у Тернополі. Частина відновила подачу гарячої води у будинки. І "Тернопільмісттеплокомуненерго" працює над тим аби якнайшвидше відновити гаряче теплопостачання по всьому місту.

Оптимізували у Тернополі й роботу громадського транспорту. В разі масової ракетної атаки - рух тролейбусів і маршруток в місті буде зупинятися.