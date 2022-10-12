Україна обговорює з МВФ можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету України у 2023 році.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"У рамках робочого візиту до США, де відбуваються Щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці", - йдеться у повідомленні.

Саме там відбулась зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили можливість нової кредитної програми. Вона має забезпечити пріоритетні видатки держбюджету України у 2023 році.

"Сьогодні ми спостерігаємо поступове відновлення економіки України, проте, в умовах активних бойових дій, для нас надзвичайно важливо запустити програму співпраці з МВФ, для забезпечення стабільності фінансової системи", - заявив Марченко.

За його словами, потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають 3,5 млрд доларів щомісячно. Також міністр додав, що подальша співпраця з МВФ є одним із найважливіших пріоритетів для України. Марченко висловив сподівання щодо визначення сторонами умов для запуску нової програми співпраці у найближчому майбутньому.