У польському Любліні відбувся Конгрес транскордонної співпраці [ Редагувати ]
У польському Любліні відбувся Конгрес транскордонної співпраці. Євросоюз заявив про готовність інвестувати в економіку України і презентував спеціальну програму "Interreg NEXT - Польща Україна: 2021-2027".
Вона передбачає фінансування проєктів гуманітарних напрямків. І наступних пʼять років брати участь у ній будуть лише Польща та Україна. Із Білоруссю, як це було раніше, Євросоюз більше не співпрацюватиме. Орієнтовний бюджет програми - 170 мільйонів євро.
Білорусь цього року поза проєктом. Співпрацю з країною припинили через підтримку росії у війні проти України. Ймовірно, гроші, які традиційно передбачалися Білорусі, підтримуватимуть українську економіку.
Рафал Балінський, директор Департаменту територіального співробітництва Міністерства фондів та регіональної політики (Польща):
Сподіваємося, що Європейська комісія затвердить цю програму ще цього року. А наступного ми оголосимо її старт і перший конкурс на проєкти співпраці між Польщею і Україною. Маємо спеціальні кошти для великих позаконкурсних інфраструктурних проєктів. Зараз тривають консультації з регіонами.
Євросоюз планує фінансувати міжнародну безпеку, розбудову й зміцнення кордонів, охорону здоров'я та екологію.
Анджей Слодкі, керівник Спільного секретаріату Програми "Польща-Білорусь-Україна 2014-2020":
Ми розглядаємо великі інфраструктурні проєкти, які подані поза конкурсом і поєднують два регіони. На Волині це водопостачання й каналізування, тобто проєкт охоплює водне господарство… Нова ж програма пропонує фінансування в галузі охорони здоров'я.
Співпраця триває не один рік. Серед її досягнень - реставрація Любомльської лікарні, оновлення Луцького зоопарку, відновлення вежі Чарторийських у Луцьку, проведення каналізації до сіл Шацької громади. На часі - проєкти з охорони здоров'я.
Ігор Гнетньов, директор медичного центру реабілітації учасників бойових дій:
Зокрема, мене цікавить вдосконалення питань реабілітації, адже це напряму стосується тієї біди, яка є зараз у нас у країні… Зараз шукаємо партнерів, з якими могли би реалізувати, власне, розвиток реабілітаційних закладів.
Зробити медицину максимально доступною, підтримати швидку допомогу - ось пріоритети Євросоюзу. Також передбачені позаконкурсні пропозиції. Їхня мета - модернізація відділень в обласних клініках.
Микола Галей, медичний директор лікарні:
До розвитку пропононуються проєкти з серцево-судинної хірургії, хірургії, малоінвазивній хірургії, паліативної допомоги.
Спершу планують втілювати великобюджетні проєкти від 200 тисяч до 2, 5 млн. євро. А вже через рік можна буде подавати документи на мікрогранти від 60 до 100 тисяч євро. Більше шансів на фінансування отримають довгострокові і ті, що охоплюватимуть велику кількість населення.
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