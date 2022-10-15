Італія, ймовірно, поставить Україні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності Spada. Про це повідомила газета La Repubblica, посилаючись на джерела в НАТО. Про таку готовність було заявлено на засіданні міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі.

На базі ВПС Італії у Рівольто розпочалася перевірка стану комплексів, які зберігаються в ангарах. Spada зняли з озброєння в Італії та Іспанії кілька місяців тому.

Рішення про постачання ЗРК ухвалюватиме новий італійський уряд, який може очолити лідер партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні. Вона неодноразово заявляла про підтримку Києва та заявляла про відданість НАТО та ЄС.

Газета не виключає, що Італія та Іспанія можуть поставити Києву ще й зенітні керовані ракети малої дальності Aspide. Ці ракети можуть стати тимчасовим рішенням "до оснащення України більш сучасними та потужними" озброєннями. Як приклад називається зенітний ракетний комплекс SAMP-T.

Міжвідомчі декрети такого роду не вимагають затвердження в італійському парламенті, оскільки він за незначної кількості депутатів, які проголосували проти, вже схвалив рішення про направлення зброї Україні. У документах визначався список озброєнь. Їхній список засекречений.

Нагадаємо, після ракетного терору рашистів 10 жовтня Німеччина передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T (першу з чотирьох), а США пообіцяли прискорити постачання системи ППО NASAMS.