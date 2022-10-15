Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив про продовження фінансування супутників зв’язку Starlink в Україні.

"До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", – написав він у соціальній мережі Twitter.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Тим часом віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "термінали Starlink працювали, працюють і будуть працювати".

Раніше SpaceX попередила Пентагон про заплановане припинення фінансування супутникової мережі Starlink в Україні. Компанія попросила Міноборони США взяти видатки на себе. За оцінками SpaceX, до кінця року на постачання комплектів обладнання для супутників витратить $124 млн.

Ілон Маск підтвердив, що компанія більше не може оплачувати поставки терміналів супутникового зв'язку до України. У Білому домі заявили, що вивчають допомогу Україні через відмову Starlink від фінансування.