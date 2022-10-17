Намагання окупантів просуватися вперед за будь-яку ціну на Донеччині призводить до шалених втрат в їх лавах. За даними нашої розвідки, лише за один тиждень - лише до однієї лікарні Донецька - привезли близько сотні поранених росіян.

Наступний сюжет, створений спільно з кореспондентами Військового телебачення, - про те, як працюють на Донеччині українські мінометники. Вони навчились дуже якісно чинити опір загарбникам.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Попри наявність на фронті зразків важкого озброєння міномети залишаються перевіреним та ефективним засобом ураження противника. Це високомобільна та малопомітна зброя, саме через такі властивості міномети називають "кишеньковою артилерією".

Знищення живої сили противника, укриттів та бліндажів. Усе це задачі, з якими можуть упоратися міномети. А тому мінометна батарея завжди супроводжує піхоту.

Зазвичай склад мінометного розрахунку - це від 3-х до 5-ти бійців. Кожному з них потрібні знання фізики та математики, уважність і витривалість.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Я маю правильно виставити дистанцію, так воно і називається - дистанція, і кутомір, тобто ліворуч, праворуч, щоб потрапити по цілі.

А якщо наводити зброю на ціль допомагає аерозвідка, точність ураження ворога зростає в рази!

Дем'ян, військовослужбовець Збройних сил України:

Спостерігачі знаходять точки, в яких працює противник в зоні досяжності нашого міномета, получаєм координати, наводимся і відпрацьовуємо, залежно від попадання, перша як правило прицільна, потім підводимося і як правило попадаєм по цілі.

Злагоджена робота мінометників прикриває нашу піхоту й робить свій вклад у майбутню перемогу.