Концентрована бавовна, відʼємний наступ і перестрілка "мобіків" - в Бєлгородській області на росії останнім часом, м'яко кажучи, неспокійно.

Що ж там відбувається? Про ракети-бумеранги, випадкову темряву та природу кривавих бунтів - Ярина Марків.

Бєлгород - забавовнило. Концентрація "коттону" в області останніми днями - зашкалює.

Росіяни - панікують. І пожинають плоди кармічної розплати. "Край неба палає, росіяни в темряві - бавовну вітають".

В сторону харькова летят удары возмездия, менее 10 ракет было замечено над регионами.

14 жовтня, ймовірно, одна з цих 10ти запущених російських ракет.. пішла ....у "атріцатєльноє наступлєніє" й влучила в місцеву бєлгородську ТЕЦ..

На станції - зайнялося, а в частині міста - зникло світло. І вже наступного дня – "бавовнятко" завітало..на тамтешню нафтобазу. Звісно ж, кремль в усьому звинуватив ЗСУ.

А самі росіяни, схоже, вже мають відповідь на ще не підготовлене таємне опитування путіна щодо того, чи готові громадяни рф віддати Крим?:

Олег Саакян, політолог:

З моменту, коли росія втратила військову ініціативу на теренах України - навпаки війна перетворилася на продуктанта хаосу. Зрозуміло, що прикордонні області таким чином стають першою ціллю для удару не тільки України у відповідь, але й удару власне російських військ по самим же собі.

Тож, щоб виконати свою головну місію - поповнити лави двохсотих - декотрим російським солдатам навіть в Україну відправлятись не треба. Напередодні на полігоні в селищі Солоти тієї ж Бєлгородської області - мобілізовані влаштували криваву бійню, в якій застрелили, за інформацією різних пропагандистських ЗМІ - від 11 до понад 30 осіб.

"...там находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города."

Міноборони росії оперативно вигадало якихось міфічних терористів. Начебто ті відкрили вогонь й перестріляли "героїчних добровольців". І звинуватили в усьому - їхніх товаришів по службі - громадян Таджикистану.

Андрій Міселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог":

Багато людей не хочуть йти туди, бо вони розуміють, що будуть пушечним мясом.

Настрахані матері мобілізованих - тих, які тренувалися на полігоні у Солотах і вже відправилися на смерть в Україну, набралися сміливсті й записали звернення до вождя тероризму:

Сами ребята так говорят, что они пушечное мясо.

Ще одна брехня від бункерного діда.