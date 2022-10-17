Миколаїв вночі знов атакувала армія рф. За повідомлнням оперативного командування "Південь", три дрони-камікадзе влучили в об'єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад. На місцях влучань виникли пожежі, які було оперативно локалізовано підрозділами ДСНС України у Миколаївській області. Попередньо, постраждалих немає. Деталі - дивіться у нашому сюжеті.

Ось такий вигляд має після сьогоднішніх обстрілів вулиця, де живе пан Євген. На підприємстві поруч - розташовані цистерни з олією. В них і росіяни поцілили вночі. Після першого вибуху спалахнула велика пожежа. Потім був другий.

Євген - житель Миколаєва:

Я окно открыл. Первый дрон прилетел - я живу квартал. Аптечный склад взорвался. Через пару минут опять летит дрон, и гахнуло опять. Весь двор в огне у нас.

Загорілися 2 резервуари з непереробленою олією. Один взагалі розірвало, інший пробило. Спалахнули швидко. Вогнем охопило приблизно тисячу квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу. У цей час місцеві ховалися по хатах та укриттях.

Юрій - житель Миколаєва:

Огонь был такой, что надо было закрываться, чтоб от жара. Потом стало растекаться. Основной очаг - напротив нас горело.

Валентина Григорівна досі не може оговтатися від важкої ночі. Пенсіонерка ще пам'ятає жахи Другої Світової війни. Каже, зараз страшно не менше. Всю ніч ховалися у сараї. Її будинок зачепило ударною хвилею.

Валентина Григорівна - жителька пошкодженого будинку:

Стекла повылетали. В потолке трещина.

Вперше це підприємство атакували в червні - палало 2 дні. Сьогодні олія розтеклася по житловому сектору, але на щастя, не зайнялася. Обидва рази - минулося без жертв.

Євген - житель Миколаєва:

Такая струя бежала масла. Со двора. Хорошо, что канализация. Оно бежит в канализацию. Нам еще раз повезло. В следующий раз , думаю, не повезет.

Наразі відомо, що підприємство атакували дрони-камікадзе. Пошкоджено резервуари з олією одного з провідних експортерів. Таким чином росія продовжує знищувати цивільну інфраструктуру та аграрний сектор України.