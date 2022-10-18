Вночі ЗСУ знищили п'ять дронів-камікадзе над Миколаївською областю [ Редагувати ]
У вівторок вночі, 18 жовтня, сили протиповітряної оборони знищили п'ять іранських дронів-камікадзе у Миколаївській області.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь" у Facebook.
Чотири дрони збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь". Ще один дрон збили воїни Сил територіальної оборони.
Нагадаємо, що Іран планує направити в росію додатково дрони.
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