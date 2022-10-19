Півмільярда людей захворіють до 2030 року через малорухливий спосіб життя - ВООЗ [ Редагувати ]
У період з 2020 по 2030 рік у світі може статися понад 500 млн випадків неінфекційних захворювань через малорухливий спосіб життя. Про це йдеться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), присвяченої ситуації в галузі фізичної активності.
Майже половина цих нових випадків (47%) будуть спричинені гіпертонією, а 43% - депресією. Три чверті всіх випадків відбудуться у країнах із рівнем доходу нижчим або вищим за середній. Найбільші економічні витрати зазнають країни з високим рівнем доходу, на які припадатиме 70% медико-санітарних витрат з лікування захворювань, спричинених нестачею фізичної активності.
У доповіді наголошується, що важливість фізичної активності підтвердила пандемія COVID-19 та порівняльний аналіз переносимості захворювання на пацієнтів з різною фізичною підготовкою.
У вересні ВООЗ звітувала про зниження захворюваності COVID-19 у світі до мінімального рівня з березня 2020 року та про можливе припинення пандемії у найближчому майбутньому.
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