Обнадеживающие новости в области разработки лекарств для лечения тяжелого ожирения: ученые из Университета Вирджинии (UVA) идентифицировали 14 генов, которые могут вызывать увеличение веса, и три, которые могут предотвратить увеличение веса, передает newsyou.info.

По словам экспертов, полученные результаты открывают путь к лечению, направленному на решение проблемы со здоровьем, от которой страдают миллионы людей во всем мире.

"Мы знаем сотни вариантов генов, которые с большей вероятностью обнаруживаются у людей с ожирением и другими заболеваниями. Но "появиться раньше" не означает вызвать болезнь", - объясняет Эйлин О’Рурк из UVA в сообщении, опубликованном на EurekAlert!

"Эта неопределенность является основным препятствием для использования возможностей популяционной геномики для определения целей для лечения или излечения ожирения. Чтобы преодолеть этот барьер, мы разработали автоматизированный конвейер для одновременного тестирования сотен генов на причинную роль в ожирении", - объясняет ученый.

"Наш первый раунд экспериментов выявил более десятка генов, вызывающих ожирение, и три гена, которые предотвращают ожирение", - сказал О’Рурк. "Мы считаем, что наш подход и новые гены, которые мы открыли, ускорят разработку методов лечения, снижающих бремя ожирения".

Новое исследование О’Рурка помогает пролить свет на сложные взаимосвязи между ожирением, диетой и нашей ДНК. Ожирение в значительной степени вызвано высококалорийной диетой. Все более малоподвижный образ жизни также играет важную роль.

Но наши гены также важны, потому что они регулируют накопление жира и влияют на то, насколько хорошо наш организм сжигает пищу в качестве топлива. Так что, если мы сможем идентифицировать гены, которые превращают переедание в жир, мы могли бы попробовать лекарства, инактивирующие их, говорится в пресс-релизе.

Ранее мы писали о том, какой популярный овощ поможет снизить вес.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.