Брехня та залякування. Саме ці чинники визначають життя українців в окупованому Мелітополі. Замість опалювального сезону, який окупанти обіцяли розпочати вчасно і не зробили цього, місцеві жителі чекають на посилення терору - після оголошення путіним так званого "воєнного стану" на окупованиї територіях. Докладніше про життя Мелітополя в окупації - розкажемо далі.

Газу немає, опалення не буде, світло та вода періодично зникають. Так живуть мешканці тимчасово окупованого Мелітополя.

Вам известно, что газа в городе нет. Соответственно, все домовладения для приготовления пищи пользуються електроплитками, у кого она киловаттная, у кого 2 киловатная плюс сейчас постепенно холодает. Это все естественно большая нагрузка на электрические сети, я думаю, просто не выдержавает это все и периодически происходят какие-то аварии.

Хоча як не запевняли колаборанти-зрадники, що опалювальний сезон в місті розпочнеться вчасно, його вкотре перенесли. Утім, немає й жодного натяку на те, що блакитне паливо взагалі може з'явитися в місті за цієї фейкової влади. Самі ж окупанти гріються краденою технікою.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Доки мелітопольці мерзнуть, а в дитячих садках і школах температура нижче норми, обидва офіси гауляйтера Балицького обігрівають вкраденими міні-котельними.

В очікуванні холодної зими та відсутності комунальних зручностей знову зростає потік людей, що намагаються виїхати з окупованого рашистами міста.

Есть много людей, опять же они уезжали до референдума, кто-то возвращался в Мелитополь, есть лично у меня знакомые, которые непосредственно, как только провозгласли результаты референдума, все тут же собрался, человек собрал всю семью и уехал в Киев.

За тиждень черга на блок-пост у Василівці зросла до 4 тисяч осіб. Тоді як пропустили окупанти не більш як 3-4 десятка машин.

Ніна, жителька Мелітополя:

С блок-постами также плохо, электронные заявки также не работают, то, что они анонсировали. Единственная возможность - это ехать в комендатуру и заказывать пропуск, там у тебя всю твою подноготную, можно сказать наизнанку какие родственники, где хто воевал, дяди-тети, дети и все, все, все, в лучшем случае тебе говорят, что в течении 20 дней твой вопрос решится.

Нині Мелітопіль перетворився для рашистів на вузол логістичних маршрутів. Щодня тут спостерігають колони з військовою технікою та бензовозами, з аеродрома злітають гвинтокрили.

Загарбники посилили терор місцевого населення. За проукраїнську позицію людей катують та викрадають з власних домівок. Чоловіків змушують вступати в так звані добровольчі батальони.

Ніна, жителька Мелітополя:

Мужчин останавливают на улицах, забирают сейчас.

А тепер, після недолугої вказівки путіна про проголошення воєнного стану на окупованих територіях, мешканці бояться ще більшого свавілля.