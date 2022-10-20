Станом на середину жовтня у росії мобілізували майже 200 тисяч осіб, що становить приблизно 66% від заявленої кількості. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Керівництво РФ продовжує проведення першого етапу мобілізації з 26 вересня до 25 листопада, саме таким чином вони його планували. Станом на середину жовтня, за даними нашої розвідки, призвано близько 200 000 осіб. Це приблизно 66% від заявленої кількості, яку вони збирались зібрати.

У росії триває доукомплектування 107-ми та формування 24-х регулярних і резервних полків і батальйонів загальною кількістю майже 146 тис. осіб. Це відбувається в усіх військових округах рф.

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Через прискорені темпи мобілізації ворог має проблеми з розміщенням особового складу, забезпеченням навчально-матеріальної бази, а також з наявністю інструкторів для проведення належної підготовки мобілізованих.

Нагадаємо, що володимир путін оголосив про "часткову мобілізацію" в РФ 21 вересня. За його словами, до війська хочуть призвати 300 тис. чоловіків.

14 жовтня путін повідомив, що у росії мобілізували 222 тис. осіб з запланованих 300 тисяч. За словами господаря кремля, 33 тис. мобілізованих уже перебувають у підрозділах, а 16 тис. виконують бойові завдання в Україні.