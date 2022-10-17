Хоч москва і має перевагу в озброєнні, утім, ракети і артилерія не утримують території.

Російським жінкам вже почали приходити "похоронки" на їхніх мобілізованих чоловіків, синів та братів, які не встигли одержати навіть першу зарплату. І це при тому, що влада рф обіцяла спершу відправити так званих вояків на двомісячну підготовку.

Утім, на фронті так звані "мобіки" опиняються усього за кілька днів після зборів. Деякі ж - і зовсім не доїжджають до України. Напередодні на одному з полігонів Бєлгородської області було розстріляно понад 10-ро новоспечених солдатів. Що сталося, та яка ситуація з мобілізацією в рф - розкаже Марина Біленька.

Масове вбивство на полігоні в Солоті, Бєлгородської області. Під час занять з вогневої підготовки двоє солдат розстріляли товаришів по службі. 15 з них загинули, ще 11 - поранені. Такі офіційні дані російського міноборони. Там кажуть, що це теракт. А винуватці - двоє громадян однієї з країн СНД, - ліквідовані. Утім, свідки мають іншу версію.

Видання "Сота" з посиланням на своє джерело, пише про 22 загиблих і 16 поранених. Стрільців, начебто, було троє, і одному вдалося втекти. Також російськими телеграм-каналами шириться інформація, ніби вогонь відкрили таджики, яких образили антимусульманські заяви начальства. Утім, жодна з цих версій не має офіційного підтвердження.

Відомо, що на полігоні в Солоті - багато мобілізованих з Брянської області. Їх планували перекинути в наступ за втрачений Лиман. Утім, солдати - категорично відмовлялися брати участь у війні проти України.

Матері й дружини мобілізованих незадовго до стрілянини звернулися до путіна, з проханням розібратися в ситуації.

Угрожают мобилизованным, угрожают уголовной ответственностью, за то, что они не отказываются идти защищать нашу Брянскую область, они не хотят быть пушечным мясом, сами ребята так говорят, что они пушечное мясо для них. Это вообще что за безобразие?

Деякі призовники вже повертаються додому. В трунах. Як пише видання "Гардіан", відомо про щонайменше 4-х загиблих мобілізованих з Красноярського краю, а також про 5-х - із Челябінської області.

Дружина та брат одного з убитих - шукають відповідей у військкоматі.

Как так получилось, что им обещали всем 2 месяца подготовки, а в итоге человек туда уезжает и возвращается обратно… вот так вот. Даже не возвращается.

Водночас російське опозиційне видання "Медуза" пише, що труни з мобілізованими почали надходити до багатьох регіонів. Їх не одиниці, як про це офіційно заявляють, а десятки.

Усі вояки опинилися на фронті через кілька днів після призову. Про це також свідчить телефонна розмова, яку перехопили українськи розвідники.

Я не один поехал такой, здесь набрали таких же добровольцев. Половина, которые автомат в руках не держали, и они такой же срок здесь были, понимаешь? Они были 5-10 дней и они все уехали.

Перепідготовка - обов'язковий етап перед участю мобілізованих у так званій "спецоперації". І хоча російські ЗМІ, парламентарі та військкомати називають різні цифри - в середньому кажуть про щонайменше один місяць навчань.

Російські телеканали знімають патріотичні сюжети про бойовий дух мобілізованих та чудові умови на тренувальних базах.

Обеспечены всеми видами бытового обслуживания, существует спальное расположение, чайная комната, то есть военнослужащие чувствуют себя по большому счету как дома.

Натомість такі відео публікують у соцмережах самі мобілізовані.

Вот это вот располага, чтобы ты понимал, сегодня мы спали с одной буржуйкой. На такую располагу одну буржуйку - она не поможет. Слышишь мой голос? Капец какой осипший. Половина пропростывало пацанов.

І не дивно, що деякі з них - помирають раніше, ніж дістаються фронту. На призовних пунктах та у військових частинах загинули 18 мобілізованих росіян, - передає російська служба "Бі-Бі-Сі".

Хтось - від серцевого нападу, хтось від інсульту. Декого доводять до суїциду. Є й такі "служаки", що стають жертвами контрафактного алкоголю.

Оголошуючи часткову мобілізацію, керівництво рф заявило про намір набрати в армійські ряди 300 тисяч осіб. Напередодні путін заявив, що бракує 78-ми тисяч чоловіків.

І військкомати з новою силою кинулися закривати квоти. Вже вкотре прочісують метро і Торгові Центри, стукають навіть у двері готелів і хостелів. Влада Москви зобов'язала їх власників "здавати" військкоматам чоловіків призовного віку. Також комісари почали навідуватися до пунктів видачі закордонних паспортів.

І, за традицією, влаштовують облави по квартирах і дворах багатоповерхівок. За допомогою недосвідчених солдат рф намагається вирішити свою головну проблему - брак живої сили на фронті.

Хоч москва і має перевагу в озброєнні, утім, ракети і артилерія не утримують території. Нестачу військ у минулому не вирішили ані набір ув'язнених злочинців до приватної військової компанії "Вагнер", ані добровольці з глибинки.

Давид Гендельман, військовий експерт з Ізраїлю:

Головний плюс мобілізації у військовому плані, для якого взагалі тільки й варто її починати, - це, зрозуміло, збільшення кількості особового складу. Як одразу, так і в подальшому, згідно з встановленим планом. Тобто це може змінити співвідношення сил і на ближній, і на далекій дистанції, і в такий спосіб вплинути на перебіг війни.

При цьому низка західних та вітчизняних експертів схиляються до думки, що мобілізація не надасть росії значної переваги на фронті. Зате - катастрофічно загострить проблеми вдома. На думку американсько-російського економіста Олега Іцхокі, дві третини росіян, відправлених на війну проти України, загинуть чи будуть поранені.

До цього числа варто додати 450 тисяч громадян, які покинули рф від початку війни. Та ще 300 тисяч, які виїхали протягом останніх тижнів. Усе це - молодь віком 20-35 років.