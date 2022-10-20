Мешканку окупованого Скадовська на Херсонщині Тетяну Мудренко повісили біля будівлі місцевого суду. Про це повідомила її сестра-близнюк Наталя Мудренко, яка мешкає в Дніпрі.

8 жовтня жінка повідомила, що Тетяну разом із чоловіком забрали окупанти. Вона попросила людей про допомогу.

Це моя сестра-близнючка, її з чоловіком тримають уже дві доби у СІЗО Скадовська, чоловіка побили, у будинку був обшук, забрали машину та два велосипеди, вона сказала, що Скадовськ - це Україна. У Скадовську не можна мати своєї думки.

12 жінка вона написала, що Тетяну Мудренко повісили. Про долю її чоловіка Анатолія нічого невідомо. У скадовських пабліках пишуть, що жінку стратили через дорожній конфлікт, який стався на одній з вулиць міста.

Автомобіль, на якому їхало подружжя, зупинили "поліцейські", звинуватили чоловіка Тетяни у "порушенні правил руху". У нього відібрали документи та хотіли "затримати". Подружжя відбили небайдужі громадяни, які стали свідками свавілля.

Ввечері того ж дня поліцаї вдерлися до будинку родини, провели там "обшук", конфіскували автомобіль і два велосипеди. Подружжя вивезли в невідомому напрямку.

Родичі намагалися дізнатися про долю Тетяни та її чоловіка, але їм лише запропонували заплатити за них "викуп". А згодом стало відомо, що жінку знайшли мертвою.

Наталія Мудренко писала у Facebook, що її сестра заявила окупантами: "Скадовськ - це Україна". Саме за ці слова її і стратили.

Смерть Тетяни Мудренко підтвердила і її колега - столичний лікар Таїсія Шевцова.

Тетяна Мудренко

Нагадаємо, у Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Юрія Керпатенка.