У Скадовську окупанти повісили лікаря-патріота [ Редагувати ]
Мешканку окупованого Скадовська на Херсонщині Тетяну Мудренко повісили біля будівлі місцевого суду. Про це повідомила її сестра-близнюк Наталя Мудренко, яка мешкає в Дніпрі.
8 жовтня жінка повідомила, що Тетяну разом із чоловіком забрали окупанти. Вона попросила людей про допомогу.
Це моя сестра-близнючка, її з чоловіком тримають уже дві доби у СІЗО Скадовська, чоловіка побили, у будинку був обшук, забрали машину та два велосипеди, вона сказала, що Скадовськ - це Україна. У Скадовську не можна мати своєї думки.
12 жінка вона написала, що Тетяну Мудренко повісили. Про долю її чоловіка Анатолія нічого невідомо. У скадовських пабліках пишуть, що жінку стратили через дорожній конфлікт, який стався на одній з вулиць міста.
Автомобіль, на якому їхало подружжя, зупинили "поліцейські", звинуватили чоловіка Тетяни у "порушенні правил руху". У нього відібрали документи та хотіли "затримати". Подружжя відбили небайдужі громадяни, які стали свідками свавілля.
Ввечері того ж дня поліцаї вдерлися до будинку родини, провели там "обшук", конфіскували автомобіль і два велосипеди. Подружжя вивезли в невідомому напрямку.
Родичі намагалися дізнатися про долю Тетяни та її чоловіка, але їм лише запропонували заплатити за них "викуп". А згодом стало відомо, що жінку знайшли мертвою.
Наталія Мудренко писала у Facebook, що її сестра заявила окупантами: "Скадовськ - це Україна". Саме за ці слова її і стратили.
Смерть Тетяни Мудренко підтвердила і її колега - столичний лікар Таїсія Шевцова.
Тетяна Мудренко
Нагадаємо, у Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Юрія Керпатенка.
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